Першотравнева прожарка: на Запоріжжі у штаб окупантів завітала “бавовна”
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У штаб окупантів, розташований у селищі Михайлівка Запорізькій області сьогодні завітала “бавовна”, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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“Сьогодні ворожим військовим, які 1 травня відзначають день трудящих, точно не до свята. Близько 14:30 прямо в їхній штаб у поки що окупованому селищі завітала бавовна. Лігво рашистів вистежили українські розвідники, вони ж відслідкували момент скупчення русні і передали координати далі. Як результат, замість шашлику - підсмажені окупанти”, — написав він.
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Тим часом, соцмережі повідомляють про роботу ППО під Євпаторією.