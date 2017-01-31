Першому заступнику мера Ужгорода обрали запобіжний захід
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 31 січня. УНН. Сьогодні, 31 січня, рішенням Ужгородського міськрайонного суду першому заступнику міського голови Ужгорода Іштвану Цапу обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, передає кореспондент УНН.
Таким чином, суд не задовільнив клопотання прокуратури Закарпатської області.
Нагадаємо, посадовець є підозрюваним у кримінальному провадженні за ч.3 ст.368 ККУ (Отримання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великих розмірах).
Прокуратура наполягала на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без призначення застави.
Нагадаємо, І.Цапа відсторонили від виконання службових обов’язків заступника мера Ужгорода.