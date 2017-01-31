Первому заместителю мэра Ужгорода избрали меру пресечения

Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры Закарпатской области.

Напомним, чиновник является подозреваемым в уголовном производстве по ч.3 ст.368 УК (получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупных размерах).

Прокуратура настаивала на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без назначения залога.

Напомним, И.Цапа отстранили от исполнения служебных обязанностей заместителя мэра Ужгорода .