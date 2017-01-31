Первому заместителю мэра Ужгорода избрали меру пресечения
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 31 января. УНН. Сегодня, 31 января, решением Ужгородского горрайонного суда первому заместителю городского головы Ужгорода Иштвану Цапу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, передает корреспондент УНН.
Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры Закарпатской области.
Напомним, чиновник является подозреваемым в уголовном производстве по ч.3 ст.368 УК (получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупных размерах).
Прокуратура настаивала на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без назначения залога.
Напомним, И.Цапа отстранили от исполнения служебных обязанностей заместителя мэра Ужгорода .