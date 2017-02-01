Першого ватажка "ЛНР" похоронили у Москві

Зазначається, що офіційна причина смерті — серцева недостатність, проте його дружина підозрює, що нею стало отруєння.

В.Болотов помер у віці 47 років.

Раніше український екс-нардеп Олег Царьов повідомив, що ватажок “ЛНР” помер у своєму будинку в Московській області. Про це О.Царьову розповіла дружина В.Болотова.

Як повідомляв УНН, радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк назвав “Бояришник” можливою причиною смерті першого ватажка самопроголошеної Луганській народної республіки Валерія Болотова.