Першого ватажка "ЛНР" похоронили у Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Москві похоронили першого ватажка так званої Луганської народної республіки Валерія Болотова, передає УНН з посиланням на ВВС.
Зазначається, що офіційна причина смерті — серцева недостатність, проте його дружина підозрює, що нею стало отруєння.
В.Болотов помер у віці 47 років.
Раніше український екс-нардеп Олег Царьов повідомив, що ватажок “ЛНР” помер у своєму будинку в Московській області. Про це О.Царьову розповіла дружина В.Болотова.
Як повідомляв УНН, радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк назвав “Бояришник” можливою причиною смерті першого ватажка самопроголошеної Луганській народної республіки Валерія Болотова.