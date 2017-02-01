Первого главаря "ЛНР" похоронили в Москве

Отмечается, что официальная причина смерти - сердечная недостаточность, однако его жена подозревает, что им стало отравление.

В.Болотов умер в возрасте 47 лет.

Ранее украинский экс-нардеп Олег Царев сообщил, что главарь "ЛНР" умер в своем доме в Московской области . Об этом О.Цареву рассказала жена В.Болотова.

Как сообщал УНН, советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк назвал "Боярышник" возможной причиной смерти первого главаря самопровозглашенной Луганской народной республики Валерия Болотова .