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Першочергове завдання - зберегти в кризу робочі місця на Одеському припортовому заводі - керівник ОПЗ Синиця

Київ • УНН

 • 9331 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Однією з найважливіших завдань керівництва Одеського припортового заводу є збереження робочих місць в умовах кризи. Про це заявив в.о. директора ОПЗ Микола Синиця в інтерв'ю, передає УНН.

Першочергове завдання - зберегти в кризу робочі місця на Одеському припортовому заводі - керівник ОПЗ Синиця

"Першочергові (завдання) - це продовжити безперебійний виробничий процес, зберегти в кризу робочі місця, продовжити вирішувати проблеми, які були накопичені на ОПЗ в попередні роки, а також провести новий прозорий конкурс по вибору давальця", - повідомив Микола Синиця.

Відновлення роботи ОПЗ в серпні 2019 року дало можливість зупинити відтік кваліфікованих кадрів за кордон.

"Завод відновив свою роботу в серпні 2019 року, після 16-місячного простою, і станом на сьогодні виробив понад 550 тис. тонн карбаміду і більше 50 тис. тонн аміаку. Ми змогли відновити експорт, 95% продукції відправляється в країни Європи, Північної Америки, Азії та Африки.

Головне - вдалося відтворити робочі місця і зупинити відтік інженерів-хіміків, які затребувані в різних країнах - від Росії і Білорусі до Алжиру", - заявив Синиця.

За словами Синиці, приватизація ОПЗ не становить загрози для збереження робочих місць на підприємстві, а держава буде задіяти передбачені законодавством важелі впливу в разі порушення інвестором взятих на себе зобов'язань.

"Все враховується в інвестиційному договорі між державою і майбутнім переможцем приватизаційного конкурсу. У держави є обумовлені законодавством важелі впливу на несумлінного покупця, який не виконує свої зобов'язання. Тому, з цієї точки зору, ми гарантуємо збереження робочих місць.

Крім того, потрібно враховувати, що на ОПЗ працюють висококваліфіковані фахівці, які в тому числі затребувані за кордоном, жоден розсудливий власник не захоче втрачати цей ресурс", - вважає Микола Синиця.

Нагадаємо, радником з приватизації ОПЗ є американська компанія Pericles Group Advisory.

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