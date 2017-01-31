Перший заступник голови місії ОБСЄ А.Хуг сьогодні відвідає Авдіївку
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Перший заступник керівника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг сьогодні відвідає Авдіївку, яку протягом ночі ворог накривав вогнем з "Градів", передає УНН з посиланням на повідомлення місії ОБСЄ у Twitter.
"Перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг сьогодні о 16 годині проведе прес-брифінг у Авдіївці", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.
За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.
Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.