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Первый заместитель главы миссии ОБСЕ А.Хуг сегодня посетит Авдеевку

Первый заместитель главы миссии ОБСЕ А.Хуг сегодня посетит Авдеевку

Киев • УНН

 • 7056 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Первый заместитель руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сегодня посетит Авдеевку, которую в течение ночи враг накрывал огнем из "Градов", передает УНН со ссылкой на сообщение миссии ОБСЕ в Twitter.

"Первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг сегодня в 16 часов проведет пресс-брифинг в Авдеевке", - говорится в сообщении.

Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.

По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов".

Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.

Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.

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