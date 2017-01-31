Первый заместитель главы миссии ОБСЕ А.Хуг сегодня посетит Авдеевку
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Первый заместитель руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сегодня посетит Авдеевку, которую в течение ночи враг накрывал огнем из "Градов", передает УНН со ссылкой на сообщение миссии ОБСЕ в Twitter.
"Первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг сегодня в 16 часов проведет пресс-брифинг в Авдеевке", - говорится в сообщении.
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.
По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов".
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.
Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.