Перший віцеспікер ВРУ зустрівся з делегацією Робочої групи Міллі Меджлісу Азербайджану
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Перший віцеспікер ВРУ Олександр Корнієнко зустрівся з делегацією Робочої групи Міллі Меджлісу Азербайджанської Республіки. Про це пише УНН з посиланням на сайт Верховної Ради України.
Цитата
"Азербайджан вже бере участь у відбудові зруйнованих інфраструктурних об’єктів. Сподіваємося на продовження ініціатив", - сказав Корнієнко в ході зустрічі.
Деталі
За результатами зустрічі, Корнієнко також зазначив, що була обговорена низка важливих для України питань, зокрема перший віцеспікер повідомив, що торік відбувся Перший Парламентський саміт Міжнародної Кримської платформи, а цього року також заплановано провести відповідний захід. Тому він закликав азербайджанську сторону підтримати й долучитися до роботи парламентського виміру Міжнародної Кримської платформи.
Окрім того, перший віцеспікер звернувся до колег щодо спільної роботи над реформою структур Організації Об’єднаних Націй.
"Сучасна система гарантування безпеки у світі потерпіла крах — необхідне її термінове реформування із перетворенням на систему, що унеможливлювала б військову агресію й злочини", - зауважив Корнієнко.
Олександр Корнієнко також зазначив, що під час зустрічі сторони обговорили роботу парламентських делегацій на майданчиках міжнародних асамблей і співпрацю між комітетами.
"Співпраця по лінії груп дружби парламентів України та Азербайджану надасть нового імпульсу українсько-азербайджанському міжпарламентському діалогу. Також ми обговорили роботу наших парламентських делегацій на майданчиках міжнародних асамблей та співпрацю між комітетами наших парламентів", - підсумував віцеспікер.
Нагадаємо
Генпрокурор України зустрівся з представниками Міністерства юстиції США. Вони обговорили розслідування воєнних злочинів рф.