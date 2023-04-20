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Перший віцеспікер ВРУ зустрівся з делегацією Робочої групи Міллі Меджлісу Азербайджану

Перший віцеспікер ВРУ зустрівся з делегацією Робочої групи Міллі Меджлісу Азербайджану

Київ • УНН

 • 551036 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Перший віцеспікер ВРУ Олександр Корнієнко зустрівся з делегацією Робочої групи Міллі Меджлісу Азербайджанської Республіки. Про це пише УНН з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Цитата

"Азербайджан вже бере участь у відбудові зруйнованих інфраструктурних об’єктів. Сподіваємося на продовження ініціатив", - сказав Корнієнко в ході зустрічі.

Деталі

За результатами зустрічі, Корнієнко також зазначив, що була обговорена низка важливих для України питань, зокрема перший віцеспікер повідомив, що торік відбувся Перший Парламентський саміт Міжнародної Кримської платформи, а цього року також заплановано провести відповідний захід. Тому він закликав азербайджанську сторону підтримати й долучитися до роботи парламентського виміру Міжнародної Кримської платформи.

Окрім того, перший віцеспікер звернувся до колег щодо спільної роботи над реформою структур Організації Об’єднаних Націй.

"Сучасна система гарантування безпеки у світі потерпіла крах — необхідне її термінове реформування із перетворенням на систему, що унеможливлювала б військову агресію й злочини", - зауважив Корнієнко.

Олександр Корнієнко також зазначив, що під час зустрічі сторони обговорили роботу парламентських делегацій на майданчиках міжнародних асамблей і співпрацю між комітетами.

"Співпраця по лінії груп дружби парламентів України та Азербайджану надасть нового імпульсу українсько-азербайджанському міжпарламентському діалогу. Також ми обговорили роботу наших парламентських делегацій на майданчиках міжнародних асамблей та співпрацю між комітетами наших парламентів", - підсумував віцеспікер.

Нагадаємо

Генпрокурор України зустрівся з представниками Міністерства юстиції США. Вони обговорили розслідування воєнних злочинів рф.

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