Первый вице-спикер ВРУ встретился с делегацией Рабочей группы Милли Меджлиса Азербайджана
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Первый вице-спикер ВРУ Александр Корниенко встретился с делегацией Рабочей группы Милли Меджлиса Азербайджанской Республики. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.
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"Азербайджан уже участвует в восстановлении разрушенных инфраструктурных объектов. Надеемся на продолжение инициатив", - сказал Корниенко в ходе встречи.
Детали
По результатам встречи, Корниенко также отметил, что был обсужден ряд важных для Украины вопросов, в частности первый вице-спикер сообщил, что в прошлом году состоялся Первый Парламентский саммит Международной Крымской платформы, а в этом году также запланировано провести соответствующее мероприятие. Поэтому он призвал азербайджанскую сторону поддержать и присоединиться к работе парламентского измерения Международной Крымской платформы.
Кроме того, первый вице-спикер обратился к коллегам о совместной работе над реформой структур Организации Объединенных Наций.
"Современная система обеспечения безопасности в мире потерпела крах — необходимо ее срочное реформирование с превращением в систему, которая делала бы невозможным военную агрессию и преступления", - отметил Корниенко.
Александр Корниенко также отметил, что во время встречи стороны обсудили работу парламентских делегаций на площадках международных ассамблей и сотрудничество между комитетами.
"Сотрудничество по линии групп дружбы парламентов Украины и Азербайджана придаст новый импульс украинско-азербайджанскому межпарламентскому диалогу. Также мы обсудили работу наших парламентских делегаций на площадках международных ассамблей и сотрудничество между комитетами наших парламентов", - подытожил вице-спикер.
Напомним
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