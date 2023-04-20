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Первый вице-спикер ВРУ встретился с делегацией Рабочей группы Милли Меджлиса Азербайджана

Первый вице-спикер ВРУ встретился с делегацией Рабочей группы Милли Меджлиса Азербайджана

Киев • УНН

 • 551036 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Первый вице-спикер ВРУ Александр Корниенко встретился с делегацией Рабочей группы Милли Меджлиса Азербайджанской Республики. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Цитата

"Азербайджан уже участвует в восстановлении разрушенных инфраструктурных объектов. Надеемся на продолжение инициатив", - сказал Корниенко в ходе встречи.

Детали

По результатам встречи, Корниенко также отметил, что был обсужден ряд важных для Украины вопросов, в частности первый вице-спикер сообщил, что в прошлом году состоялся Первый Парламентский саммит Международной Крымской платформы, а в этом году также запланировано провести соответствующее мероприятие. Поэтому он призвал азербайджанскую сторону поддержать и присоединиться к работе парламентского измерения Международной Крымской платформы.

Кроме того, первый вице-спикер обратился к коллегам о совместной работе над реформой структур Организации Объединенных Наций.

"Современная система обеспечения безопасности в мире потерпела крах — необходимо ее срочное реформирование с превращением в систему, которая делала бы невозможным военную агрессию и преступления", - отметил Корниенко.

Александр Корниенко также отметил, что во время встречи стороны обсудили работу парламентских делегаций на площадках международных ассамблей и сотрудничество между комитетами.

"Сотрудничество по линии групп дружбы парламентов Украины и Азербайджана придаст новый импульс украинско-азербайджанскому межпарламентскому диалогу. Также мы обсудили работу наших парламентских делегаций на площадках международных ассамблей и сотрудничество между комитетами наших парламентов", - подытожил вице-спикер.

Напомним

Генпрокурор Украины встретился с представителями Министерства юстиции США. Они обсудили расследование военных преступлений рф.

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