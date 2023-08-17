Перший відкритий відбір послів пройшли 16 кандидатів

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“Завершив співбесіди з 16 кандидатами у посли, які пройшли перший в історії відкритий набір послів. Ми отримали та опрацювали величезну кількість заявок, загалом 1104. Ми розуміли з самого початку, що відкритий набір передбачає надзвичайно ретельну перевірку кожної кандидатури. Тому шлях від оголошення збору заявок до відбору кандидатів виявився достатньо довгим. І саме тому з понад тисячі заявок ми відібрали шістнадцять”, — написав він в одній із соцмереж.

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30% заявок подали представники ділових кіл, 12% — науковці та викладачі, 7% — ветерани, військові, сектор безпеки та оборони, 7% — чинні та колишні дипломати. А також адвокати та правозахисники, громадянське суспільство, медійники, представники місцевого самоврядування, держслужбовці та інші.

Він зазначив, що не буде розповідати про кандидатів, доки вони не пройшли решту стадій відбору. Одна запевнив, що це кращі з кращих, адже конкурс був, по суті, 69 людей на місце.

“Дуже різні люди, але всі досягли успіхів у своїх сферах і мають амбіцію та здатність бути корисними Україні”, — зазначив міністр.

Нагадаємо

В березні МЗС України оголосило, що вперше в історії проведе відкритий відбір кандидатів у посли. Вакансії відкрито до 21 країни, особливий фокус спрямований на африканські держави.

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