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Перший в Європі підводний ресторан, відкриють у Норвегії

Перший в Європі підводний ресторан, відкриють у Норвегії

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Згідно до проекту норвезьких архітекторів, підводний ресторан з 36-метровим панорамним вікном побачить світ вже у 2019 році, передає УНН з посиланням на CNN.

Початок будівництва підводної конструкції заплановано на лютий 2018 року, у найпівденнішій точці узбережжя Норвегії. Вона матиме 3 рівні і зможе вмістити до 100 відвідувачів, на глибині до п’яти метрів.

Після входу і гардероба буде розміщено бар із шампанським, у якому відвідувачі зможуть відзначити перехід від лінії суші до океану. Далі буде знаходитись зала їдальні, з двома довгими та декількома невеликими столами, розташованими перед великим акриловим вікном 36 метрів завдовжки.

Нагадаємо, у столиці Бельгії Брюсселі відкрили підводний ресторан для поціновувачів екстремального відпочинку та смачної їжі.

Українські Національні Новини

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