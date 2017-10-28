Перший в Європі підводний ресторан, відкриють у Норвегії

Початок будівництва підводної конструкції заплановано на лютий 2018 року, у найпівденнішій точці узбережжя Норвегії. Вона матиме 3 рівні і зможе вмістити до 100 відвідувачів, на глибині до п’яти метрів.

Після входу і гардероба буде розміщено бар із шампанським, у якому відвідувачі зможуть відзначити перехід від лінії суші до океану. Далі буде знаходитись зала їдальні, з двома довгими та декількома невеликими столами, розташованими перед великим акриловим вікном 36 метрів завдовжки.

Нагадаємо, у столиці Бельгії Брюсселі відкрили підводний ресторан для поціновувачів екстремального відпочинку та смачної їжі.