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Перший у світі “цифровий” посол з’явиться у Данії

Перший у світі “цифровий” посол з’явиться у Данії

Київ • УНН

 • 20464 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Данія стане першою країною в світі, що призначить так званого “цифрового” посла. Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен в інтерв’ю Politiken, передає УНН.

Керівництво країни вважає призначення такого посла необхідним, адже технологічні гіганти, як Google і Apple тепер мають більше впливу, ніж багато країн.

“Ці компанії стали чимось на кшталт нових країн, і ми повинні реагувати на це”, — сказав А.Самуельсен.

“Цифрового” посла поки що не призначили. Коли він з’явиться, то буде працювати у бік поліпшення відносин з американськими технологічними компаніями, які мають набагато більші статки, ніж деякі з країн, з якими Данія має традиційні дипломатичні відносини.

“Звичайно, ми будемо підтримувати наші традиційні дії, через які ми підтримуємо наші відносини з іншими країнами. Але ми просто повинні мати більш тісні зв’язки з деякими з компаній, які впливають на нас”, — сказав А.Самуельсен.

Також міністр закордонних справ навів дані Financial Times, які свідчать, що ринкова вартість компанії Apple і Google настільки величезні, що якщо б компанії були країнами, вони практично б могли претендувати на включення в G20, 20 найбільших економік світу.

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