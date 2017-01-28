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Первый в мире "цифровой" посол появится в Дании

Первый в мире "цифровой" посол появится в Дании

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 января. УНН. Дания станет первой страной в мире, которая назначит так называемого "цифрового" посла. Об этом сообщил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен в интервью Politiken, передает УНН.

Руководство страны считает назначение такого посла необходимым, ведь такие технологические гиганты, как Google и Apple теперь имеют больше влияния, чем многие страны.

"Эти компании стали чем-то вроде новых стран, и мы должны реагировать на это", - сказал А.Самуэльсен.

"Цифрового" посла пока не назначили. Когда он появится, то будет работать в сторону улучшения отношений с американскими технологическими компаниями, которые имеют гораздо большие доходы, чем некоторые из стран, с которыми Дания имеет традиционные дипломатические отношения.

"Конечно, мы будем поддерживать наши традиционные действия, через которые мы поддерживаем наши отношения с другими странами. Но мы просто должны иметь более тесные связи с некоторыми из компаний, которые влияют на нас", - сказал А.Самуэльсен.

Также министр иностранных дел привел данные Financial Times, свидетельствующие, что рыночная стоимость компании Apple и Google настолько огромная, что если бы компании были странами, они практически могли претендовать на включение в G20, 20 крупнейших экономик мира.

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