Перший у 2017 році смертний вирок винесли в Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У Білорусі сьогодні винесли перший у 2017 році смертний вирок. Гомельський обласний суд визнав 32-річного місцевого жителя винним у вбивстві двох людей з особливою жорстокістю і засудив його до виняткової міри покарання – розстрілу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
Жертвами злочинця, який раніше вже відбував покарання за вбивство, стали його сусіди — 59-річна жінка і 61-річний чоловік. Причиною конфлікту була побутова сварка.
За останні 20 років у Білорусі розстріляли більш ніж 400 осіб. Лише один із засуджених був помилуваний главою держави.
Білорусь — єдина в Європі країна, де досі застосовують смертну кару. Рада Європи, Євросоюз, ОБСЄ, білоруські та міжнародні правозахисні організації неодноразово закликали офіційний Мінськ запровадити мораторій на смертну кару з подальшим її скасуванням.
Нагадаємо, в Білорусі вже цілий місяць не вщухають протести проти президентського декрету, який передбачає запровадження податку з непрацюючих громадян.
Після “Маршів недармоїдів”, які пройшли у трьох білоруських містах 15 березня, було затримано понад 50 осіб.