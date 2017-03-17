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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 114843 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 130058 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 138033 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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11 марта, 14:12 • 129312 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:46 • 120632 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106823 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107744 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 103987 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Первый в 2017 году смертный приговор был вынесен в Беларуси

Первый в 2017 году смертный приговор был вынесен в Беларуси

Киев • УНН

 • 20048 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Беларуси сегодня вынесли первый в 2017 году смертный приговор. Гомельский областной суд признал 32-летнего местного жителя виновным в убийстве двух человек с особой жестокостью и приговорил его к исключительной мере наказания - расстрелу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Жертвами преступника, который ранее уже отбывал наказание за убийство, стали его соседи - 59-летняя женщина и 61-летний мужчина. Причиной конфликта была бытовая ссора.

За последние 20 лет в Беларуси расстреляли более 400 человек. Лишь один из осужденных был помилован главой государства.

Беларусь - единственная в Европе страна, где до сих пор применяют смертную казнь. Совет Европы, Евросоюз, ОБСЕ, белорусские и международные правозащитные организации неоднократно призывали официальный Минск ввести мораторий на смертную казнь с последующим ее отменой.

Напомним, в Беларуси уже целый месяц не утихают протесты против президентского декрета, предусматривающий введение налога с неработающих граждан.

После "Маршей недармоидив", которые прошли в трех белорусских городах 15 марта, было задержано более 50 человек.

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