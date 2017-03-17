Первый в 2017 году смертный приговор был вынесен в Беларуси

Жертвами преступника, который ранее уже отбывал наказание за убийство, стали его соседи - 59-летняя женщина и 61-летний мужчина. Причиной конфликта была бытовая ссора.

За последние 20 лет в Беларуси расстреляли более 400 человек. Лишь один из осужденных был помилован главой государства.



Беларусь - единственная в Европе страна, где до сих пор применяют смертную казнь. Совет Европы, Евросоюз, ОБСЕ, белорусские и международные правозащитные организации неоднократно призывали официальный Минск ввести мораторий на смертную казнь с последующим ее отменой.

Напомним, в Беларуси уже целый месяц не утихают протесты против президентского декрета, предусматривающий введение налога с неработающих граждан.

После "Маршей недармоидив", которые прошли в трех белорусских городах 15 марта, было задержано более 50 человек.