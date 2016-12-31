Перший продюсер групи The Beatles помер у віці 86 років
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Перший продюсер групи The Beatles Алан Вільямс помер на 87-му році життя, передає УНН з посиланням на ВВС.
Алан Вільямс народився 17 березня 1930 року в передмісті Ліверпуля.
Продюсер працював з The Beatles з 1960 по 1961 рік, організувавши перші концерти групи в Гамбурзі і Великобританії. У 1957 році він заснував клуб “Джакаранда”, де потім виступали Пол Маккартні, Джон Леннон і однокурсник Леннона Стюарт Саткліфф.