Перший продюсер групи The Beatles помер у віці 86 років

Алан Вільямс народився 17 березня 1930 року в передмісті Ліверпуля.

Продюсер працював з The Beatles з 1960 по 1961 рік, організувавши перші концерти групи в Гамбурзі і Великобританії. У 1957 році він заснував клуб “Джакаранда”, де потім виступали Пол Маккартні, Джон Леннон і однокурсник Леннона Стюарт Саткліфф.