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28 березня, 20:29 • 35036 перегляди

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28 березня, 18:00 • 96663 перегляди

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28 березня, 16:27 • 131251 перегляди

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Перший продюсер групи The Beatles помер у віці 86 років

Перший продюсер групи The Beatles помер у віці 86 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Перший продюсер групи The Beatles Алан Вільямс помер на 87-му році життя, передає УНН з посиланням на ВВС.

Алан Вільямс народився 17 березня 1930 року в передмісті Ліверпуля.

Продюсер працював з The Beatles з 1960 по 1961 рік, організувавши перші концерти групи в Гамбурзі і Великобританії. У 1957 році він заснував клуб “Джакаранда”, де потім виступали Пол Маккартні, Джон Леннон і однокурсник Леннона Стюарт Саткліфф.

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