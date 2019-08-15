Перший пакет ініціатив Зеленського щодо реінтеграції Донбасу мають напрацювати до 2020 року – Рябошапка
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Перший пакет ініціатив Президента щодо реінтеграції Донбасу має бути напрацьований до 2020 року. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Руслан Рябошапка у Facebook, передає УНН.
Так, для врегулювання процесів реінтеграції, Рябошапка спільно з головою робочої групи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Комісії з питань правової реформи Антоном Кориневичем та прокурором АР Крим Гюндузом Мамедовим обговорювали пріоритетні напрямки роботи цієї групи в розробці правових засад повернення частини Донецької та Луганської областей, а також АР Крим та Севастополя під контроль України.
"Серед основних ідей – необхідність розробки Стратегії реінтеграції окупованих територій з планом дій, який би регулярно переглядався", - уточнив Рябошапка.
За його словам, для відновлення миру та нормального життя на окупованих територіях, усунення порушень прав наших громадян, притягнення до відповідальності за вчинені злочини, відшкодування збитків також буде підготовлено концепцію перехідного правосуддя, імплементовано норми та принципи міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права.
"Крім того, один з пріоритетів - нарешті ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду, підписаний майже 20 років тому", - зазначив Рябошапка.
"Не маючи національного досвіду постконфліктного врегулювання, робоча група, яка, до речі, в переважній частині сформована з представників громадських організацій, візьме до уваги міжнародну практику. На першому засіданні Комісії з питань правової реформи має бути представлено пріоритетні напрямки діяльності групи, а до 2020 року - напрацьовано перший пакет ініціатив Глави держави", - заявив заступник керівника Офісу Президента.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявляв, що на відновлення Донбасу необхідно 300 млрд грн.