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Первый пакет инициатив Зеленского по реинтеграции Донбасса должны наработать до 2020 года — Рябошапка

Первый пакет инициатив Зеленского по реинтеграции Донбасса должны наработать до 2020 года — Рябошапка

Киев  •  УНН

 • 9710 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Первый пакет инициатив Президента по реинтеграции Донбасса должен быть наработан до 2020 года. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Руслан Рябошапка в Facebook, передает УНН.

Так, для урегулирования процессов реинтеграции, Рябошапка совместно с председателем рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы Антоном Кориневичем и прокурором АР Крым Гюндузом Мамедовым обсуждали приоритетные направления работы этой группы в разработке правовых основ возвращения части Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым и Севастополя под контроль Украины.

"Среди основных идей - необходимость разработки Стратегии реинтеграции оккупированных территорий с планом действий, который бы регулярно пересматривался", - уточнил Рябошапка.

По его словам, для восстановления мира и нормальной жизни на оккупированных территориях, устранения нарушений прав наших граждан, привлечения к ответственности за совершенные преступления, возмещение убытков также будет подготовлена концепция переходного правосудия, имплементированы нормы и принципы международного гуманитарного и международного уголовного права.

"Кроме того, один из приоритетов - наконец ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет назад", - отметил Рябошапка.

"Не имея национального опыта постконфликтного урегулирования, рабочая группа, которая, кстати, в большей части сформирована из представителей общественных организаций, примет во внимание международную практику. На первом заседании Комиссии по вопросам правовой реформы должно быть представлено приоритетные направления деятельности группы, а до 2020 года - наработан первый пакет инициатив Главы государства", - заявил заместитель руководителя Офиса Президента.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на восстановление Донбасса необходимо 300 млрд грн.

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