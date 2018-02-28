Перший міністр Шотландії відмовляється підписувати законопроект про Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що не збирається підписувати законопроект про процедуру виходу Сполученного Королівства зі складу ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
“Я не збираюся підписувати те, що підриває фундамент децентралізації”, — заявила Стерджен.
Відмову спровокувала заява прем’єр-міністерки країни Терези Мей, що Лондон не буде йти на поступки Шотландії, Уельсу та Північній Ірландії, які стурбовані тим, що втратять свої повноваження після виходу Великої Британії з ЄС.
Шотландія, Уельс і Північна Ірландія не мають права накладати вето на законопроект.
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У грудні минулого року Європейська рада дала згоду на перехід до другого етапу переговорів по Brexit і початок переговорів про укладення нової торгової угоди з Великою Британією. Також у Великій Британії вже назвали точну дату виходу країни з Євросоюзу. Це має відбутися 29 березня 2019 року, що буде закріплено в законодавстві.