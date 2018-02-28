Первый министр Шотландии отказывается подписывать законопроект о Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Первый министр Шотландии Никола Фергюсон Стерджен заявила, что не собирается подписывать законопроект о процедуре выхода Соединённого Королевства из состава ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
“Я не собираюсь подписывать то, что подрывает фундамент децентрализации”, — заявила Стерджа.
Отказ спровоцировало заявление премьер-министра страны Терезы Мэй о том, что Лондон не будет идти на уступки Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, которые обеспокоены тем, что потеряют свои полномочия после выхода Великобритании из ЕС.
Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия не имеют права накладывать вето на законопроект.
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В декабре прошлого года Европейский совет дал согласие на переход ко второму этапу переговоров по Brexit и начало переговоров о заключении нового торгового соглашения с Великобританией. Также в Великобритании уже назвали точную дату выхода страны из Евросоюза. Это должно произойти 29 марта 2019, что будет закреплено в законодательстве.