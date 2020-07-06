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Перший LNG-термінал на заході США отримав дозвіл на експорт газу

Перший LNG-термінал на заході США отримав дозвіл на експорт газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Міністр енергетики США Ден Бруйетт в понеділок видав дозвіл на експорт першому терміналу скрапленого природного газу (СПГ) Jordan Cove (штат Орегон), розташованому на західному узбережжі країни. Про це йдеться в поширеній заяві енергетичного відомства, пише УНН.

“Сьогоднішній дозвіл на експорт для Jordan Cove, першого проекту СПГ на західному узбережжі США, спростить просування США до статусу провідного постачальника СПГ в усьому світі, — вважає міністр. — Сьогоднішній дозвіл (на експорт СПГ) Jordan Cove служить подальшому розширенню можливостей для американського СПГ за кордоном, особливо на зростаючих ринках Азії, і включає в себе те, над чим адміністрація (президента Дональда) Трампа наполегливо працювала протягом останніх трьох років — забезпечення наших союзників по всьому світу надійним, доступним і більш чистим природним газом”.

Згідно з виданим дозволом, термінал, власником якого є канадська корпорація, може експортувати до 28,3 млн куб. м СПГ на добу. “Природний газ буде надходити з Канади і Сполучених Штатів і буде скраплений на терміналі Jordan Cove. СПГ буде експортуватися океанськими суднами в будь-яку країну, з якої Сполучені Штати не мають угоди про вільну торгівлю і з якою торгівля не заборонена американським законодавством”, — пояснили в Міненерго. Робота терміналу призведе до того, що щорічні податкові надходження в бюджет від його роботи будуть складати до 100 млн доларів.

. @SecBrouillette TO MAKE LNG ANNOUNCEMENT

Watch Live @SecBrouillette today at 12:45 pm EST. pic.twitter.com/aL2btMSh0K

— DOE Press Staff (@EnergyPress) July 6, 2020

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