Перший LNG-термінал на заході США отримав дозвіл на експорт газу

“Сьогоднішній дозвіл на експорт для Jordan Cove, першого проекту СПГ на західному узбережжі США, спростить просування США до статусу провідного постачальника СПГ в усьому світі, — вважає міністр. — Сьогоднішній дозвіл (на експорт СПГ) Jordan Cove служить подальшому розширенню можливостей для американського СПГ за кордоном, особливо на зростаючих ринках Азії, і включає в себе те, над чим адміністрація (президента Дональда) Трампа наполегливо працювала протягом останніх трьох років — забезпечення наших союзників по всьому світу надійним, доступним і більш чистим природним газом”.

Згідно з виданим дозволом, термінал, власником якого є канадська корпорація, може експортувати до 28,3 млн куб. м СПГ на добу. “Природний газ буде надходити з Канади і Сполучених Штатів і буде скраплений на терміналі Jordan Cove. СПГ буде експортуватися океанськими суднами в будь-яку країну, з якої Сполучені Штати не мають угоди про вільну торгівлю і з якою торгівля не заборонена американським законодавством”, — пояснили в Міненерго. Робота терміналу призведе до того, що щорічні податкові надходження в бюджет від його роботи будуть складати до 100 млн доларів.

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