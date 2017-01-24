Перший день переговорів стосовно Сирії в Астані результатів не дав
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Учасники переговорів з врегулювання ситуації в Сирії не змогли досягти прориву в перший день зустрічі. Представники Дамаска і сирійської опозиції обмінялися звинуваченнями в тероризмі, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Керівник сирійської урядової делегації, представник Сирії при ООН Башар аль-Джафарі звинуватив повстанців у блокуванні зближення, назвавши їх “збройними терористичними угрупованнями”.
У свою чергу представник опозиції Мохаммед Аллуш з угрупування “Джейш аль-Іслам” також охарактеризував режим сирійського президента Башара Асада як “терористична держава”.
Прямі переговори делегатів Дамаска і опозиції не відбулися — вони були присутні в одному залі, де проводилися консультації, але сиділи розділені делегаціями Казахстану, Росії, Ірану та Туреччини.
Як повідомляв УНН, переговори щодо врегулювання сирійського конфлікту стартували у понеділок в Астані.