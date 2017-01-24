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Первый день переговоров по Сирии в Астане результатов не дал

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КИЕВ. 24 января. УНН. Участники переговоров по урегулированию ситуации в Сирии не смогли достичь прорыва в первый день встречи. Представители Дамаска и сирийской оппозиции обменялись обвинениями в терроризме, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .

Руководитель сирийской правительственной делегации, представитель Сирии при ООН Башар аль-Джафари обвинил повстанцев в блокировании сближения, назвав их "вооруженными террористическими группировками".

В свою очередь представитель оппозиции Мохаммед Аллуш из группировки "Джейш аль-Ислам" также охарактеризовал режим сирийского президента Башара Асада как "террористическое государство".

Прямые переговоры делегатов Дамаска и оппозиции не состоялись - они присутствовали в одном зале, где проводились консультации, но сидели разделенные делегациями Казахстана, России, Ирана и Турции.

Как сообщал УНН, переговоры по урегулированию сирийского конфликта стартовали в понедельник в Астане.

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