Першим етапом впровадження ринку землі в Україні має стати продаж прав оренди – міністр агрополітики

“Продаж прав оренди — перший етап, який потрібно робити для того щоб отримати ціноутворення, створити ринок та зробити його більш динамічним, включити туди елемент застави, залучити банківську систему, з точки зору можливості фінансувати”, — зазначив Т.Кутовий.

Він також додав, що Верховна Рада навряд чи підтримає запровадження повноцінного ринку землі, тому почати необхідно з продажу прав оренди на землю.

“Краще зробити один, можливо не такий великий крок, але зробити. Ніж намагатися зробити великий і не зробити ніякий. Хоч інвестори вимагають повної лібералізації, але це можливо за умов, коли наразі не забезпечені належні умови для фермерів, коли немає чіткої впевненості, що ці люди будуть продовжувати на цій землі працювати, а вони сьогодні обробляють 18% землі, яка знаходиться під обробітком сільськогосподарських підприємств. На мою думку, повинні бути певні гарантії, що ці люди залишаться працювати на цій землі. Наразі фермери виробляють всього 7,7 % від валового внутрішньої продукції у грошах. Потрібно збільшити цей показник до мінімум 25%. А для цього вони повинні мати землю, знайти своє місце в переробленні та створювати додану вартість”, — наголосив Т.Кутовий.