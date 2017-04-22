Первым этапом внедрения рынка земли в Украине должна стать продажа прав аренды - министр агрополитики

“Продажа прав аренды — первый этап, который нужно делать для того чтобы получить ценообразования, создать рынок и сделать его более динамичным, включить туда элемент залога, привлечь банковскую систему, с точки зрения возможности финансировать”, — отметил Т.Кутовий.

Он также добавил, что Верховная Рада вряд ли поддержит введение полноценного рынка земли, поэтому начать нужно по продаже прав аренды на землю.

“Лучше сделать один, возможно не такой большой шаг, но сделать. Чем пытаться сделать большой и не сделать никакой. Хотя инвесторы требуют полной либерализации, но это возможно в условиях, когда пока не обеспечены надлежащие условия для фермеров, когда нет четкой уверенности, что эти люди будут продолжать на этой земле работать, а они сегодня обрабатывают 18% земли, которая находится под обработкой сельскохозяйственных предприятий. По моему мнению, должны быть определенные гарантии, что эти люди останутся работать на этой земле. Сейчас фермеры производят всего 7,7% от валового внутреннего продукции в деньгах. Нужно увеличить этот показатель до минимум 25%. А для этого они должны иметь землю, найти свое место в переработке и создавать добавленную стоимость”, — подчеркнул Т.Кутовий.