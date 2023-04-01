Перші в Східній Європі: в Україні набув чинності закон про електронне резидентство
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. В Україні набув чинності закон про електронне резидентство, завдяки якому іноземні IT-спеціалісти зможуть ставати підприємцями в Україні та сплачувати податки в наш держбюджет. Про це повідомляє УНН з посиланням на Мінцифру.
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«Завдяки закону іноземні IT-спеціалісти зможуть ставати підприємцями в Україні та сплачувати податки в наш держбюджет. І це все онлайн. Зараз тестуємо проєкт та напрацьовуємо нормативно-правову базу»,- йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що запуск е-резидентства дозволить іноземцям:
• у кілька кліків ставати підприємцями в Україні;
• дистанційно управляти своєю справою за допомогою сучасних технологій;
• підписувати документи електронним підписом;
• дистанційно відкривати банківські рахунки та керувати ними;
• сплачувати податки на пільгових умовах.
«Е-резидентство дозволить залучати міжнародні інвестиції та зробить нашу державу світовим IT-брендом. За нашими прогнозами, лише в перший рік після повноцінного запуску проєкту близько 1000 іноземних підприємців отримають статус е-резидентів. А це +1 млн доларів до українського бюджету», - зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що е-резидентами не можуть стати підприємці, які мають дохід в Україні.
«Е-резидентами не зможуть стати громадяни росії та інших країн із санкційного списку», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
У жовтні 2022 року Верховною Радою ухвалено закон, що визначає статус електронних резидентів, а також окреслює коло осіб, які можуть отримати цей статус.