Перші фруктові дерева розцвіли на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 25 березня. УНН. Через підвищення температури і перші теплі дощі у Берегівському районі на Закарпатті розцвіли абрикоси, передає кореспондент УНН.
Садовий сезон у найтеплішому районі Закарпатської області розпочався із обробки дерев і обрізки кущів. Зараз у селах Берегівського району можна побачити “блакитні” сади персикових дерев та яблунь. Господарі обробили дерева до цвітіння мідним купоросом, аби вберегти рослини від хвороб і шкідників.
Окрім того, з′явилося листя і бруньки на вишні, аґрусі, аличі, яблунях, сливах та інших фруктових деревах, розквітли перші абрикоси. Готують до сезону й площі виноградників.
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Традиційно Виноградівський і Берегівський райони Закарпаття постачають фрукти і овочі у всі куточки області. Населені пункти вздовж автошляхів цілий рік схожі на імпровізовані сільські ринки, адже майже біля кожного двору господарі виставляють на продаж частину врожаїв з власної городини.
Лісівники краю зазначають, що дуже важливими для пробудження рослин навесні є перші весняні грози. Саме від гуркоту грому “просинаються” бруньки, а ріст листя на рослинах пришвидшується.