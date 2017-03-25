Первые фруктовые деревья расцвели на Закарпатье

Садовый сезон в теплом районе Закарпатской области начался с обработки деревьев и обрезки кустов. Сейчас в селах Береговского района можно увидеть "голубые" сады персиковых деревьев и яблонь. Хозяева обработали деревья до цветения медным купоросом, чтобы уберечь растения от болезней и вредителей.

Кроме того, появились листья и почки на вишне, крыжовнике, алыче, яблонях, сливах и других фруктовых деревьях, расцвели первые абрикосы. Готовят к сезону и площади виноградников.

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Традиционно Виноградовский и Береговский районы Закарпатья поставляют фрукты и овощи во все уголки области. Населенные пункты вдоль автодорог целый год похожи на импровизированные сельские рынки, ведь почти у каждого двора хозяева выставляют на продажу часть урожаев с собственных огородов.

Лесоводы края отмечают, что очень важными для пробуждения растений весной являются первые весенние грозы. Именно от грохота грома "просыпаются" почки, а рост листьев на растениях ускоряется.