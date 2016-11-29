Перші фото розбитого літака з бразильськими футболістами у Колумбії з'явилися у мережі

Літак з бразильськими футболістами розбився в департаменті Антіокія у Колумбії в понеділок у вечірні години, коли він наближався до аеропорту Хосе Марія Кордова в Ріонегро.

Згідно з першими повідомленнями, літак BAe 146-200 (CP2933) розбився поблизу гори Ель-Гордо.

На літаку летіла бразильська футбольна команда "Шапекоенсе", яка мала грати у фіналі Кубку Лібертадорес проти "Атлетіко Насьйональ" в середу, 30 листопада.

На борту літака перебувала 81 людина - 72 пасажири і 9 членів екіпажу, повідомив мер Медельїни Федеріко Гутьєррес.

Влада повідомила, що 6 людей вижило.