Первые фото разбитого самолета с бразильскими футболистами в Колумбии появились в сети

Самолет с бразильскими футболистами разбился в департаменте Антиокия в Колумбии в понедельник в вечерние часы, когда он приближался к аэропорту Хосе Мария Кордоба в Рионегро.

Согласно первым сообщениям, самолет BAe 146-200 (CP2933) разбился близ горы Эль-Гордо.

На самолете летела бразильская футбольная команда "Шапекоенсе", которая должна была играть в финале Кубка Либертадорес против "Атлетико Насьональ" в среду, 30 ноября.

На борту самолета находился 81 человек - 72 пассажира и 9 членов экипажа, сообщил мэр Медельин Федерико Гутьеррес.

Власти сообщили, что 6 человек выжило.