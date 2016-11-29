Первые фото разбитого самолета с бразильскими футболистами в Колумбии появились в сети
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Первые фото разбитого самолета с бразильскими футболистами в Колумбии появились в сети. Их обнародовало издание MiOriente, передает УНН.
Самолет с бразильскими футболистами разбился в департаменте Антиокия в Колумбии в понедельник в вечерние часы, когда он приближался к аэропорту Хосе Мария Кордоба в Рионегро.
Согласно первым сообщениям, самолет BAe 146-200 (CP2933) разбился близ горы Эль-Гордо.
На самолете летела бразильская футбольная команда "Шапекоенсе", которая должна была играть в финале Кубка Либертадорес против "Атлетико Насьональ" в среду, 30 ноября.
На борту самолета находился 81 человек - 72 пассажира и 9 членов экипажа, сообщил мэр Медельин Федерико Гутьеррес.
Власти сообщили, что 6 человек выжило.