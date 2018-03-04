Перше звинувачення за порушення польського закону про нацпам'ять отримала аргентинська газета
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Аргентинська газета Pagina 12 стала першою, кого звинуватили в порушенні польського закону про Інститут національної пам'яті. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP та матеріали, опубліковані на сайті газети Pagina 12.
Громадська організація “Польська ліга проти наклепу”, наближена до польського уряду, звинуватила сайт газети Pagina 12 і її журналіста Федеріко Павловського в “діях, спрямованих на шкоду польської нації і репутації польських солдатів”.
Зазначається, що аргентинська газета використала фото 1950-х років, на якому зображений солдат польського антикомуністичного опору після Другої світової війни, у статті про різанину в Єдвабному.
У відповідь аргентинське ЗМІ випустило другий матеріал, у якому підняло тему ревізіонізму, котрий став активним у сучасній Польщі, до того ж звинувативши поляків у активній популяризації цензури критичних думок серед міжнародної спільноти.
Як повідомляв УНН, зміни до закону про Інститут національної пам’яті, який передбачає покарання за звинувачення поляків у Голокості, а також за пропаганду “бандерівської ідеології”, набули чинності 1 березня.