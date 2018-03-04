Первое обвинение за нарушение польского закона о нацпамяти получила аргентинская газета

Общественная организация “Польская лига против клеветы”, приближенная к польскому правительству, обвинила сайт газеты Pagina 12 и ее журналиста Федерико Павловского в “действиях, направленных во вред польской нации и репутации польских солдат”.

Отмечается, что аргентинская газета использовала фото 1950-х годов, на котором изображен солдат польского антикоммунистического сопротивления после Второй мировой войны, в статье о резне в Едвабном.

В ответ аргентинское СМИ выпустило второй материал, в котором подняло тему ревизионизма, который стал активным в современной Польше, к тому же обвинив поляков в активной популяризации цензуры критических мнений среди международного сообщества.

Как сообщал УНН, изменения в закон об Институте национальной памяти, который предусматривает наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду “бандеровской идеологии”, получили в силу 1 марта.