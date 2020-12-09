Перше засідання Харківської міськради: правопорядок забезпечуватимуть 150 правоохоронців

"У нас наразі під стінами Харківської міської ради перебуває 150 поліцейських, є резерв також з числа поліцейських. У нас все спокійно. Цієї кількості достатньо, щоб забезпечити належний правопорядок", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, що першу сесію нового складу міської ради Харкова призначили на 9 грудня.

Як раніше повідомлялося в УНН, у команді Геннадія Кернеса заявили, що мер Харкова, ймовірно, не буде присутнім на засіданні Харківської міської ради, яке заплановано на 9 грудня.