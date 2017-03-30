Перша ракетка світу А.Кербер виступить у матчі з Україною

А.Кербер поки єдиний підтверджений гравець збірної. Імена інших учасниць німкень капітан команди Барбара Ріттнер оголосить 12 квітня.

Також перша ракетка світу записала відеозвернення до уболівальників німецької збірної з закликом підтримати національну команду у важливому матчі.

Варто відзначити, що перша ракетка України Еліна Світоліна також підтвердила свою участь, назвавши поєдинок своїм першим ґрунтовим турніром сезону. Виступ на Кубку Федерації буде для Е.Світоліної першим після турніру в Маямі.

Зауважимо, що німецька тенісистка, програвши у чвертьфіналі турніру в Маямі, зазнала сьомої поразки в сезоні та як і раніше не може обіграти тенісистку, що входить до топ-35 світу.

Додамо, що в цьому сезоні А.Кербер вже по два рази програла Е.Світоліній (Брісбен і Дубай) і росіянці Дарині Касаткіній (Сідней і Доха), а також поступалася після матчів з Коко Вандевеге (Australian Open), Оленою Весніною (Індіан-Веллс) і Вінус Вільямс (Маямі).