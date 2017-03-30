Первая ракетка мира А.Кербер выступит в матче с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Первая ракетка мира Ангелик Кербер подтвердила свое участие в матче Кубка Федерации Германия - Украина, который состоится 22-23 апреля в Штутгарте, сообщает УНН со ссылкой на сайт Немецкой федерации тенниса.
А.Кербер пока единственный подтвержденный игрок сборной. Имена других участников немок капитан команды Барбара Риттнер объявит 12 апреля.
Также первая ракетка мира записала видеообращение к болельщикам немецкой сборной с призывом поддержать национальную команду в важном матче.
Стоит отметить, что первая ракетка Украины Элина Свитолина также подтвердила свое участие, назвав поединок своим первым грунтовым турниром сезона. Выступление на Кубке Федерации будет для Э.Свитолиной первым после турнира в Майами.
Отметим, что немецкая теннисистка, проиграв в четвертьфинале турнира в Майами, потерпела седьмое поражение в сезоне и по-прежнему не может обыграть теннисистку, входящую в топ-35 мира.
Добавим, что в этом сезоне А.Кербер уже по два раза проиграла Э.Свитолиной (Брисбен и Дубай) и россиянке Дарье Касаткиной (Сидней и Доха), а также уступала после матчей с Коко Вандевеге (Australian Open), Еленой Весниной (Индиан- Уэллс) и Винус Уильямс (Майами).