Перша леді України попросила у Південної Кореї нелетальну військову допомогу - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Перша леді України Олена Зеленська у вівторок зустрілася з президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем і попросила нелетальної військової допомоги для своєї країни, повідомили в офісі президента Південної Кореї, про що повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Олена Зеленська відвідує Південну Корею для участі в медіаконференції.
"Зеленська, зустрічаючись з Юном у ролі спеціального представника президента, сказала йому, що сподівається отримати підтримку України у вигляді нелетального військового обладнання, такого як міношукачі", повідомив на брифінгу речник Юна Лі До Ун, якого цитує агентство.
Юн сказав, що Південна Корея буде активно допомагати українському народу, сказав Лі.
В інтерв’ю південнокорейському інформаційному агентству Yonhap, опублікованому у вівторок, Зеленська порушила питання про ймовірність візиту Юна в Україну, сказавши, що візит буде "дуже сприятливим".
Вона також закликала до "радикальнішої" підтримки України для боротьби з російською агресією.
Доповнення
Південна Корея, великий виробник артилерійських снарядів, раніше заявила, що не надає летальної зброї Україні, посилаючись на свої відносини з росією.
Але Юн сказав в інтерв’ю Reuters минулого місяця, що його уряд може не «наполягати лише на гуманітарній чи фінансовій підтримці», якщо цивільні особи в Україні піддадуться широкомасштабній атаці або через «ситуацію, яку міжнародне співтовариство не може потурати».