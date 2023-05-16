Первая леди Украины попросила у Южной Кореи нелетальную военную помощь - Reuters

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Елена Зеленская посещает Южную Корею для участия в медиаконференции.

"Зеленская, встречаясь с Юном в роли специального представителя президента, сказала ему, что надеется получить поддержку Украины в виде нелетального военного оборудования, такого как миноискатели", сообщил на брифинге представитель Юна Ли До Ун, которого цитирует агентство.

Юн сказал, что Южная Корея будет активно помогать украинскому народу, сказал Ли.

В интервью южнокорейскому информационному агентству Yonhap, опубликованном во вторник, Зеленская подняла вопрос о вероятности визита Юна в Украину, сказав, что визит будет "очень благоприятным".

Она также призвала к более "радикальной" поддержке Украины для борьбы с российской агрессией.

Дополнение

Южная Корея, крупный производитель артиллерийских снарядов, ранее заявила, что не предоставляет летального оружия Украине, ссылаясь на свои отношения с россией.

Но Юн сказал в интервью Reuters в прошлом месяце, что его правительство может не «настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке», если гражданские лица в Украине подвергнутся широкомасштабной атаке или из-за «ситуации, которой международное сообщество не может потакать».