Перша частина санкцій США відносно РФ через "справу Скрипалів" вступає в силу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Адміністрація США в понеділок вводить нові санкції відносно Росії через її причетність до отруєння 4 березня екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у британському Солсбері. У Держдепартаменті переконані, що таким чином Росія порушила американський Закон про контроль над хімічною та біологічною зброєю і заборону його військового застосування від 1991 року, передає УНН.
Поки американським компаніям заборонять продавати Росії продукцію, яка може бути використана у військових цілях, експорт до РФ всіх “чутливих” товарів і технологій, пов’язаних зі сферою національної безпеки США, а також поставок електроніки, компонентів і технологій з нафтогазової галузі — схожі обмеження вже ввели у 2014 році.
Але якщо протягом трьох місяців Москва не зможе довести, що більше не буде застосовувати хімічну та біологічну зброю, — а вона заперечує і свою участь у замаху на Скрипалів, — то на неї чекатимуть більш серйозні санкції. Це можуть бути, наприклад, зниження рівня двосторонніх дипломатичних відносин або навіть їх повне припинення, фактично повна заборона будь-якого експорту в Росію американських товарів за винятком продовольства, а також імпорту Сполученими Штатами російських товарів, включаючи нафту і нафтопродукти, позбавлення права на посадку в США літаків будь-якої авіакомпанії, яка контролюється урядом Росії, блокування Вашингтоном кредитів Москві по лінії міжнародних фінансових організацій.
У той же час влада США заявила, що не хотіли б вдаватися до реалізації другого етапу цих обмежень — для цього Росія повинна представити американській стороні переконливі запевнення в тому, що вона більше не буде порушувати положення міжнародного права про хімічну зброю, а також повинна допустити проведення інспекцій на місцях ООН і міжнародними незалежними спостерігачами із тим, щоб гарантувати, що уряд не застосовує хімічну зброю в порушення міжнародного права.