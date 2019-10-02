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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Перша астронавтка українського походження, яка побувала у відкритому космосі, відвідає Україну

Київ • УНН

 • 14648 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Посольство США організовує візит до України першої астронавтки українського походження Гайдемарі Стефанишин-Пайпер. Про це йдеться у повідомленні пресслужби посольства, передає УНН.

Перша астронавтка українського походження, яка побувала у відкритому космосі, відвідає Україну

"З нагоди Всесвітнього тижня космосу Посольство США в Україні організовує візит Гайдемарі Стефанишин-Пайпер до України. Під час цього візиту заплановано зустрічі зі студентами та молоддю, в ході яких Гайдемарі Стефанишин-Пайпер розповість про особливості роботи міжнародного екіпажу на МКС і поділиться своїм досвідом перебування на космічній станції. Проект має освітньо-культурну мету, всі виступи і заходи колективу безкоштовні для відвідувачів", - йдеться в повідомленні.

Так, повідомляється, що 9 жовтня астронавтка відвідає Харків, де зустрінеться зі студентами Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", зі школярами та членами ПЛАСТу.

10 жовтня у Києві відбудеться зустріч Стефанишин-Пайпер зі студентами Національного авіаційного університету, 11 жовтня вона проведе публічний виступ для школярів у Київському планетарії та зустрінеться з журналістами.

12 жовтня Стефанишин-Пайпер відвідає Житомир, де виступить у Музеї Космонавтики імені С.П. Корольова, а на 14 жовтня запланована поїздка астронавтки до Львова, де вона також має провести публічний виступ.

Зазначимо, Гайдемарі Стефанишин-Пайпер (Heidemarie Stefanyshyn-Piper - англ.) – перша астронавтка українського походження, яка побувала у відкритому космосі, й восьма за рахунком жінка, яка долала міжпланетні простори.

Стала другою людиною в космічному просторі, яка розгорнула національний прапор України. Була нагороджена Орденом Княгині Ольги III ступеня “За мужність і відвагу, виявлені в освоєнні космічного простору, зміцнення дружби між українськими та американськими народами” в 2007 році.

Як повідомляв УНН, цього тижня Київ відвідав відомий голлівудський актор і продюсер Том Круз.

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