Періс Хілтон заручилася з актором українського походження
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Американська акторка і фотомодель Періс Хілтон повідомила про заручини зі своїм хлопцем – актором українського походження Крісом Зілка. Відео пропозиції Хілтон виклала на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram, передає УНН.
"Я сказала "так"! Я така щаслива, що тепер заручена з коханням всього мого життя. Мій найкращий друг, моя друга половинка. Ідеальний для мене у всіх сенсах. Такий відданий, поступливий, люблячий і щирий. Я найщасливіша дівчина у світі! Моя мрія здійснилася! Спасибі, що показав мені, що казки все ж існують", - написала зірка у соцмережі.
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Її обранцем став 31-річний актор Крістофер Сеттлмайер, більш відомий під псевдонімом Кріс Зілка. Хлопець має українське коріння – раніше в інтерв’ю виданню The Interview Magazine він зазначив, що його дідусь був родом із Києва.
Як повідомляє видання Daily Mail, обручка, яку К.Зілка вручив П.Періс на відеоролику, коштує щонайменше 2 млн доларів США.