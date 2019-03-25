Перейшов на окупований Донбас: у ЗСУ перевіряють доступ до держтаємниці прапорщика запасу

КИЇВ. 25 березня. УНН. У Збройних силах України підтверджують факт повернення до своєї сім’ї прапорщика запасу в ОРДО і перевіряють його доступ до держтаємниці. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.