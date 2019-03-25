Перейшов на окупований Донбас: у ЗСУ перевіряють доступ до держтаємниці прапорщика запасу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Збройних силах України підтверджують факт повернення до своєї сім’ї прапорщика запасу в ОРДО і перевіряють його доступ до держтаємниці. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.
ЗСУ зазначає, що в мережі Інтернет, в сюжеті телеканалу Росія-24 за темою: “Спецслужбы ДНР получили тысячи закрытых документов ВСУ”, було розповсюджено інформацію щодо повернення колишнього військовослужбовця Донецького обласного військового комісаріату до місця проживання своєї сім’ї, яка проживає на тимчасово окупованій території.
“Факт повернення до своєї сім’ї підтверджується. Старший прапорщик запасу Юрій Аушев проходив службу у Донецькому обласному військовому комісаріаті з 2004 року та був звільнений з лав Збройних Сил України в запас 26 грудня 2018 року”, — йдеться в повідомленні.
На даний час вивчається обсяг інформації, пов’язаною з державною таємницею (службовою інформацією), до якої був допущений старший прапорщик Юрій Аушев.
Нагадаємо, колишній співробітник Служби безпеки України Василь Прозоров був звільнений з відомства за систематичне вживання алкоголю на робочому місці.