Перевозити домашніх улюбленців до ЄС стане простіше - Держпродспоживслужба
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. В Україні може запрацювати Реєстр домашніх та диких тварин. Відповідний законопроект
зареєстрований на сайті Верховної Ради України. Запуск Реєстру вирішить низку проблем галузі тваринництва. Про це УНН розповіли у Держпродспоживслужбі.
На переконання контролерів, належний облік тварин покращить епізоотичну ситуацію в країні. За наявності Реєстру контролювати переміщення тварин та здійснювати ветеринарно-санітарні заходи із ними буде простіше.
Якщо Реєстр буде створено — боротися зі спільними для людей та тварин захворюваннями буде легше, кажуть контролери. Йдеться, зокрема, про таку смертельну хворобу, як сказ.
Крім того, наявність Реєстру спростить пошук власників втрачених, загублених та покинутих собак і котів, завдяки наявності унікального ідентифікаційного номера у тварини, пояснюють у службі.
Крім того, буде вирішена проблема бездоглядних тварин.
“Провідні міжнародні організації, як міжурядові (наприклад, Всесвітня організація охорони здоров’я тварин, членом якої є Україна і яка сьогодні є відповідальною щодо розробки стандартів благополуччя тварин), так і неурядові (наприклад, Всесвітнє товариство захисту тварин), виділяють ідентифікацію та реєстрацію домашніх тварин і виховання відповідального власника домашньої тварини як складові, необхідні для комплексного розв’язання питання регулювання чисельності безпритульних (бродячих) тварин”, — пояснюють у службі.
Єдина база даних домашніх та диких тварин спростить процедуру перевезення хатніх улюбленців до країн Європейського союзу, пояснюють у Держпродспоживслужбі.
“Вимогами Європейського союзу передбачена обов’язкова ідентифікація тварин стандартизованими електронними чипами”, — кажуть контролери.
Нагадаємо, до Єдиного державного реєстру тварин потраплять домашні та дикі тварин, які мають ветеринарні паспорти. Ідентифікувати і реєструвати тварин буде спеціальний заклад — Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин.
Власники незареєстрованих тварин не зможуть претендувати на отримання бюджетної дотації.