Переворот у М'янмі: кількість жертв протестів проти військового режиму і далі зростає
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Щонайменше вісім людей загинули при розгоні військовими протестуючих у м’янманському місті Аунбан в центральній частині країни. Про це в п’ятницю повідомило видання Myanmar Now, пише УНН.
Деталі
За відомостями ЗМІ, сили безпеки відкрили вогонь по демонстрантам, які виступають проти військового уряду в країні. Сім осіб було вбито на місці, один пізніше помер від отриманих поранень в лікарні.
Ситуація в країні
Тільки за добу, 14 березня, під час розгону режимом протестів — загинули понад 70 осіб.
М’янманські військові 1 лютого оголосили про введення надзвичайного стану строком на рік і зміщення керівництва країни. Представники армії пояснили це масштабними фальсифікаціями на виборах, які минули в листопаді 2020 року. Військові сформували новий кабінет міністрів. Жителі республіки з початку лютого виходять на антивоєнні протести, які суворо присікаються силами безпеки.