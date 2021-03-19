Переворот у М'янмі: кількість жертв протестів проти військового режиму і далі зростає

Деталі

За відомостями ЗМІ, сили безпеки відкрили вогонь по демонстрантам, які виступають проти військового уряду в країні. Сім осіб було вбито на місці, один пізніше помер від отриманих поранень в лікарні.

Ситуація в країні

Тільки за добу, 14 березня, під час розгону режимом протестів — загинули понад 70 осіб.

М’янманські військові 1 лютого оголосили про введення надзвичайного стану строком на рік і зміщення керівництва країни. Представники армії пояснили це масштабними фальсифікаціями на виборах, які минули в листопаді 2020 року. Військові сформували новий кабінет міністрів. Жителі республіки з початку лютого виходять на антивоєнні протести, які суворо присікаються силами безпеки.