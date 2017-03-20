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Перевізники Львівщини пригрозили припинити перевезення пільговиків

Перевізники Львівщини пригрозили припинити перевезення пільговиків

Київ • УНН

 • 11875 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 20 березня. УНН. Вже з 2 квітня перевізники Львівщини погрожують припинити перевезення пільговиків. Про це кореспонденту УНН розповів голова Асоціації перевізників Львівської області Іван Велійка.

“Таке рішення є логічне і вимушене. Перевізники отримують, дуже малу компенсацію за перевезення пільговиків. Зокрема, виділено лише 20 млн грн з міського бюджету у цьому році на компенсацію перевізникам за перевезення пільговиків, а потрібно 130-140 млн грн. В області ми нарахували 713 тисяч людей, які користуються пільговими перевезеннями. Це дуже багато”, — розповів І.Велійка.

Нагадаємо, міська рада Колпивницького скасувала рішення виконкому щодо підвищення тарифів на пасажирські перевезення у Кропивницькому. Після підписання рішення міським головою, управління транспорту і зв’язку міськради офіційно звернеться до кожного перевізника з пропозицією про розірвання вже укладених додаткових угод і скасування граничного тарифу 4,50 гривні.

Українські Національні Новини

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