Перевізники Львівщини пригрозили припинити перевезення пільговиків

“Таке рішення є логічне і вимушене. Перевізники отримують, дуже малу компенсацію за перевезення пільговиків. Зокрема, виділено лише 20 млн грн з міського бюджету у цьому році на компенсацію перевізникам за перевезення пільговиків, а потрібно 130-140 млн грн. В області ми нарахували 713 тисяч людей, які користуються пільговими перевезеннями. Це дуже багато”, — розповів І.Велійка.

Нагадаємо, міська рада Колпивницького скасувала рішення виконкому щодо підвищення тарифів на пасажирські перевезення у Кропивницькому. Після підписання рішення міським головою, управління транспорту і зв’язку міськради офіційно звернеться до кожного перевізника з пропозицією про розірвання вже укладених додаткових угод і скасування граничного тарифу 4,50 гривні.