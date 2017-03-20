Перевозчики Львовской области пригрозили прекратить перевозку льготников

"Такое решение является логическим и вынужденным. Перевозчики получают очень маленькую компенсацию за перевозку льготников. В частности, выделено лишь 20 млн грн из городского бюджета в этом году на компенсацию перевозчикам за перевозку льготников, а нужно 130-140 млн грн. В области мы насчитали 713 тыс. человек, которые пользуются льготными перевозками. Это очень много", - рассказал И.Велийка.

Напомним, городской совет Кропивницкого отменил решение исполкома о повышении тарифов на пассажирские перевозки в Кропивницком. После подписания решения городским головой, управление транспорта и связи горсовета официально обратится к каждому перевозчику с предложением о расторжении уже заключенных дополнительных соглашений и отмене предельного тарифа 4,50 гривны.