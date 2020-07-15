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Перевіряти гепатит краще до вагітності, а в салони ходити зі своїми інструментами - лікарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Зараз обов'язкову перевірку на гепатит проходять перед операцією і вагітні. Але було б доречно перевірятися на гепатити В і С ще до вагітності. Про це в коментарі УНН заявив педіатр Андрій Пеньков.

За його словами, зараз ніде в світі немає примусу проходити перевірку на гепатит - кожен вирішує сам.

"Обов'язкового скринінгу гепатиту в світі немає. Але в певних ситуаціях, коли було переливання крові, плазми, плануються хірургічні втручання або є побоювання інфікування - перевіриться потрібно", - каже лікар.

Пеньков додає, що шляхів зараження гепатитом маса і найнебезпечніше, що в Україні близько 10% населення є носієм гепатиту С, а це гірше, ніж гепатит В. Але держава фінансово не тягне скринінг громадян, надто дорого.

Інфекціоніст Ігор Гайдук теж підтверджує, що в бюджеті немає грошей на обов'язковий скринінг гепатиту всіх громадян. Кожен за своїм здоров'ям повинен стежити сам.

"Захищений секс, менше маніпуляцій, манікюр і педикюр зі своїм інструментом, а не з загальним. Ми повинні пам'ятати, що живемо в брудному світі, хто захищається, той менше вразливий", - підкреслює лікар.

Відзначимо, в Україні близько 2 млн людей, інфікованих вірусними гепатитами В і С.

Нещодавно, нагадаємо, компанія HETERO запустила соціальну ініціативу - спеціалізований сайт (тут h​ttps://gepatit.net.ua/) про вірусні гепатити В і С. На цьому сайті можна знайти необхідну інформацію, аж до адрес клінік (як приватних, так і державних) і контактів фахівців, які діагностують і лікують гепатити В і С.

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