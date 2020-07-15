Перевіряти гепатит краще до вагітності, а в салони ходити зі своїми інструментами - лікарі

КИЇВ. 15 липня. УНН. Зараз обов'язкову перевірку на гепатит проходять перед операцією і вагітні. Але було б доречно перевірятися на гепатити В і С ще до вагітності. Про це в коментарі УНН заявив педіатр Андрій Пеньков.