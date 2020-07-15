Проверять гепатит лучше до беременности, а в салоны ходить со своими инструментами - врачи

КИЕВ. 15 июля. УНН. Сейчас обязательную проверку на гепатит проходят перед операцией и беременные. Но было бы уместно проверяться на гепатиты В и С еще до беременности. Об этом в комментарии УНН заявил педиатр Андрей Пеньков.