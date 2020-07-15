Проверять гепатит лучше до беременности, а в салоны ходить со своими инструментами - врачи
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Сейчас обязательную проверку на гепатит проходят перед операцией и беременные. Но было бы уместно проверяться на гепатиты В и С еще до беременности. Об этом в комментарии УНН заявил педиатр Андрей Пеньков.
По его словам, сейчас нигде в мире нет принуждения проходить проверку на гепатит - каждый решает сам.
"Обязательного скрининга гепатита в мире нет. Но в определенных ситуациях, когда было переливание крови, плазмы, планируются хирургические вмешательства или есть опасения инфицирования - проверится нужно", - говорит врач.
Пеньков добавляет, что путей заражения гепатитом масса и самое опасное, что в Украине около 10% населения является носителем гепатита С, а это хуже, чем гепатит В. Но государство финансово не тянет скрининг граждан, слишком дорого.
Инфекционист Игорь Гайдук тоже подтверждает, что в бюджете нет денег на обязательный скрининг гепатита всех граждан. Каждый за своим здоровьем должен следить сам.
"Защищенный секс, меньше манипуляций, маникюр и педикюр со своим инструментом, а не с общим. Мы должны помнить, что живем в грязном мире, кто защищается, то меньше уязвим", - подчеркивает врач.
Отметим, в Украине около 2 млн человек, инфицированных вирусными гепатитами В и С.
Недавно, напомним, компания HETERO запустила социальную инициативу - специализированный сайт (здесь https: //gepatit.net.ua/) о вирусных гепатитах В и С. На этом сайте можно найти необходимую информацию, вплоть до адресов клиник (как частных, так и государственных) и контактов специалистов, которые диагностируют и лечат гепатиты В и С.