Перевірки Мінприроди у сфері небезпечних відходів не торкнулися фірм-метеликів - нардеп

“Взяв участь у засіданні Апеляційної ради Державної регуляторної служби України. На засіданні розглядались скарги підприємств, у яких Мінприроди скасувало ліцензію на поводження з небезпечними відходами.

Був приємно вражений порядком розгляду складного, іноді дуже емоційного питання... У своєму виступі я звернув увагу членів ради на те,що кілька місяців тому ми звернулись до міністерства з пропозицією перевірити підприємства-ліцензіати. Добре, що міністр підтримав цю ініціативу. Але департамент екобезпеки Мінприроди розпочав чомусь перевірки і скасування ліцензій саме з працюючих підприємств. А фірми-метелики продовжують отримувати ліцензії”, — написав О.Недава.

Нардеп зазначив, що на його думку, головним завданням міністерства є створення рамок для захисту довкілля та формування сприятливого клімату для екологічно дружнього бізнесу. І ті рішення, які прийняла Апеляційна рада, є справедливими.

“Гостра дискусія закінчилась справедливим рішенням Апеляційної ради: двом фірмам було підтверджено скасування ліцензії, а одному з ліцензіатів термін дії ліцензії продовжений. Крім того, прийняте рішення про перевірку Управління екології Житомирської області, яке шість разів відмовляло підприємству у видачі дозвільних документів з неналежних причин. Такий розгляд справ у Державній регуляторній службі означає, що реформи відбуваються. Це важкий шлях, але пройти його треба усім разом — і владі, і бізнесу”, — додав О.Недава.

Як повідомляв УНН, нардепи мають намір створити депутатську групу, яка разом з фахівцями та волонтерами перевірять законність рішень Міністерства екології та природних ресурсів під час перевірок утилізаторів небезпечних відходів.