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Проверки Минприроды в сфере опасных отходов не коснулись фирм-бабочек - нардеп

Киев • УНН

 • 7883 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Министерство экологии и природных ресурсов вместо того, чтобы проверять недобросовестных утилизаторов опасных отходов, аннулировало лицензии работающих предприятий. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Олег Недава, передает УНН.

Проверки Минприроды в сфере опасных отходов не коснулись фирм-бабочек - нардеп

"Принял участие в заседании Апелляционной комиссии Государственной регуляторной службы Украины. На заседании рассматривались жалобы предприятий, у которых Минприроды отменило лицензию на обращение с опасными отходами.

Был удивлен порядком рассмотрения сложного, иногда очень эмоционального вопроса... В своем выступлении я обратил внимание членов совета на то, что несколько месяцев назад мы обратились в министерство с предложением проверить предприятия-лицензиаты. Хорошо, что министр поддержал эту инициативу. Но департамент экобезопасности Минприроды начал почему-то проверки и отмены лицензий именно с работающих предприятий. А фирмы-бабочки продолжают получать лицензии", - написал О.Недава.

Нардеп отметил, что по его мнению, главной задачей министерства является создание рамок для защиты окружающей среды и формирование благоприятного климата для экологически дружественного бизнеса. И те решения, которые принял Апелляционный совет, справедливы.

"Острая дискуссия закончилась справедливым решением Апелляционной комиссии: двум фирмам была подтверждена отмена лицензии, а одному из лицензиатов срок действия лицензии продлен. Кроме того, принято решение о проверке Управления экологии Житомирской области, которое шесть раз отказывало предприятию в выдаче разрешительных документов по ненадлежащим причинам. Такое рассмотрение дел в Государственной регуляторной службе означает, что реформы происходят. Это трудный путь, но пройти его надо всем вместе - и власти, и бизнесу", - добавил О.Недава.

Как сообщал УНН, нардепы намерены создать депутатскую группу, которая вместе со специалистами и волонтерами будет проверят законность решений Министерства экологии и природных ресурсов во время проверок утилизаторов опасных отходов.

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